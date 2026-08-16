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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Sparta, Grecja

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domy
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4 obiekty total found
Dom wolnostojący w Municipality of Sparta, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sparta, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezie. Z okien roz…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Spartia, Grecja
Willa
Spartia, Grecja
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 146 metrów kwadratowych w Kefalonii. Z okien otwiera się wsp…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Polovitsa, Grecja
Szeregowiec
Polovitsa, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych. Maisonette ma je…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący w Municipality of Sparta, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Sparta, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 260 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$527,228
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Sparta, Grecja

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