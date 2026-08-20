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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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Municipal Unit of Xylokastro
4
Municipal Unit of Evrostina
4
27 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z salonu…
$448,669
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? mieszkanie 136 m kw. w Peloponezu. Apartament ma 2 poziomy. Parter składa się z …
$336,502
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 99 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$2,24M
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 161 metrów kwadratowych we wschodnim Pelop…
$330,598
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Dom 3 pokoi w Kato Pitsa, Grecja
Dom 3 pokoi
Kato Pitsa, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
ID Nieruchomość: 621722 - Kato Pitsa, dom jednorodzinny w całym 2 KUP podłogi Powierzchnia m…
$358,947
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$761,551
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż maizonette 118 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$371,923
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie mieszkalne -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 sypialnie,…
$89,733
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 133 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$531,319
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie 67 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na parterze. Składa si…
$188,913
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Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 384 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 384 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jedne…
$885,531
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$200,720
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 3 poziomy. Półp…
$277,467
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 72 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na drugim…
$175,801
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$212,528
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż -- Mieszkalny apartament Froor -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Syp…
$419,532
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maizonette 110 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$277,467
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Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 484 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z…
$861,917
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 203 m kw w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchni,…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 304 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 304 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica sk…
$861,917
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 250 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednego mag…
$755,654
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Dom 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Kod nieruchomości: 601199 - Dom na sprzedaż w Evrostini Sarantapichiotika za 220 000 €. To 1…
$205,113
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 285 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$625,776
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Mieszkanie w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 50 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie - Herm…
$80,720
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Ano Loutro, Grecja
Dom 4 pokoi
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wybrzeże Dwa Storey Oddzielony Dom 200 m2 w Xylokastro.W jednym z najpiękniejszych miejsc Xy…
$185,649
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Sideris Real Estate
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$425,055
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 85 m kw w Peloponezu. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jednej …
$165,299
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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