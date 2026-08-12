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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Grecja

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Macedonia-Tracja
29
Attyka
12
Kassandra Municipality
13
Pallini Municipal Unit
4
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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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45 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 7
🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa | Centrum Aten Opis Projektu Lokalizacja: K…
$382,038
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronna maisonette oferuje 250 metrów kwadratowych wewnętrznej przestrzeni życiowej, poł…
$671,080
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Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Nowoczesna maisonette w budowie, oferująca 80 m ² komfortowej powierzchni miesz…
$329,853
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Key gotowe maisonette znajduje się na parterze w pożądanej okolicy Sithonia, Vo…
$433,259
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 3/6
Przestronny mezonet z widokiem na morze | Golden Visa | Riwiera Ateńska Nowoczesny dwupoz…
$913,315
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż jest stylowa maisonette z 40 m ² powierzchni wewnętrznej, znajduje się na najwyż…
$228,031
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/2
Apartament A24 o całkowitej powierzchni 88 m² to doskonały przykład nowoczesnej architektury…
$324,223
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette znajduje się na parterze w południowo-po obszarze Mou…
$409,472
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w pożądanym obszarze Moudania, Flogita, ten under-konstrukcja maisonette oferuje do…
$223,322
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Spektakularne letnie życie plus biznes, ten dom ma 400 metrów kwadratowych i 200 metrów gale…
$1,05M
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda?: oszałamiaj? cy, klucz gotowy maisonette oferuje 210 metrów kwadratowych wewn? t…
$1,36M
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Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż jest przestronny klucz gotowy maizonette o łącznej wewnętrznej powierzchni 230 m…
$591,460
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 75 m², położone na drugim i trzecim piętrz…
$267,601
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest klucz gotowy, nowoczesny maisonette oferuje 90 m ² komfortowej przestrzeni …
$261,607
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Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ten imponujący, gotowy na klucz maisonette w Panoramie, Synoikismos Nomou 751 o…
$853,068
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Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż maisonette w budowie w spokojnej okolicy Kassandra, Sani Ten jasny i przestronny…
$341,227
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament na sprzedaż na 4, 5 i 6 piętrze (3 poziomy), położony w Glyfada obszarze. Obiekt …
$2,11M
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/2
Apartament A46 o powierzchni 93 m² w Kallithea, Chalkidiki, to wyjątkowa propozycja dla osób…
$312,497
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 7/8
Na sprzedaż: Nowoczesna maizonette z dwoma sypialniami w dzielnicy Kalamaria. Ta nowa rezyde…
$415,160
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1
Maisonette na sprzedaż, 1 piętro (2 poziomy), znajduje się w obszarze Voula. Obiekt ma powie…
$877,280
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Polychrono, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Polychrono, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest gotowy na klucz maisonette oferując komfortowe życie w południe-po obszarze…
$472,031
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 80 m² w Nikiti, Sithonia, zaledwie kilka m…
$325,305
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 4
Maisonette na sprzedaż, 1. i 2. piętro (2 poziomy), znajduje się w Alimos - Customs - Urząd …
$586,806
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Polychrono, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Polychrono, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajduje się maisonette w budowie, znajduje się w przyjemnej okolicy Pallini. Z …
$648,331
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Cena na zgłoszenie
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Moles Kalyves, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Moles Kalyves, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest klucz gotowy, w pełni umeblowany maisonette znajduje się w pięknej okolicy …
$250,602
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest uroczy maisonette oferuje 225 m2 przestrzeni wewnętrznej w południowo-po ob…
$546,768
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Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kriopigi, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette obecnie w budowie w malowniczej okolicy Kassandra, Kr…
$267,295
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj ten klucz gotowy, nowoczesny maisonette o wewnętrznej powierzchni 62,60 m2. Na parter…
$250,602
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Parametry nieruchomości w Grecja

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