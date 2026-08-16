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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Trifylia, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Rodia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Rodia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. w zachodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z salo…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Filiatra, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Filiatra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypial…
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kyparissia, Grecja
Dom wolnostojący
Kyparissia, Grecja
Powierzchnia 293 m²
Na sprzedaż 0-piętrowy dom 293 m2 w zachodniej Peloponezji. Istnieją: panele słoneczne do po…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Trifylia, Grecja

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