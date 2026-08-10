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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

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Ermioni
5
15 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Położony pośród spokojnego krajobrazu Achladitsa (Dardiza), jednego z najbardziej pożądanych…
$749,663
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Willa w Thermisia, Grecja
Willa
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,77M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 203 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$1,18M
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 6 pokojów w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ermioni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 210 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$1,89M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 109 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuc…
$342,406
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Grekodom Development
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Willa w Thermisia, Grecja
Willa
Thermisia, Grecja
Powierzchnia 147 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 147 m2 na półwyspie Peloponese. Pierwsze piętro składa się z sa…
$1,02M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ermioni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$649,390
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Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Położony pośród spokojnego krajobrazu Achladitsa (Dardiza), jednego z najbardziej pożądanych…
$740,034
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ermioni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 215 m kw. We wschodnim Peloponezu - Ermionida. Półpiwnica składa…
$318,791
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$543,126
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 720 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morz…
$1,00M
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Dom 2 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Położony pośród spokojnego krajobrazu Achladitsa (Dardiza), jednego z najbardziej pożądanych…
$748,690
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy willa 124 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Pierwsze piętro składa si…
$1,48M
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Grekodom Development
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 348 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 348 m2 we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Obiekt oferuje og…
$2,60M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern complex of villas close to the beach, Ermioni, Greece We offer luminous villas with …
$826,506
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Typy nieruchomości w Municipal Unit of Ermioni.

domy

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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