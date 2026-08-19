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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Ermionida, Grecja

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Municipal Unit of Kranidi
25
Municipal Unit of Ermioni
15
Kranidi
4
Ermioni
5
40 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 218 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypi…
$448,669
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kranidi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 259 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 259 metrów kwadratowych w Peloponese. Półpiwnica składa się z 2…
$613,968
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Mieszkanie w Portocheli, Grecja
Mieszkanie
Portocheli, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$290,563
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Willa w Thermisia, Grecja
Willa
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,77M
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 720 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morz…
$1,00M
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 292 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 292 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Part…
$1,65M
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 124 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$543,126
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy willa 124 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Pierwsze piętro składa si…
$1,48M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$1,00M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$944,567
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Willa w Thermisia, Grecja
Willa
Thermisia, Grecja
Powierzchnia 147 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 147 m2 na półwyspie Peloponese. Pierwsze piętro składa się z sa…
$1,02M
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Pe…
$1,06M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Portocheli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Portocheli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$2,01M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermisia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 109 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuc…
$342,406
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Dom 2 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Położony pośród spokojnego krajobrazu Achladitsa (Dardiza), jednego z najbardziej pożądanych…
$751,297
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$5,31M
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,36M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kranidi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kranidi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 136 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$649,390
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Dom wolnostojący w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 210 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$1,01M
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Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
To... A Haven of Tranquility and Luxury in Porto Heli Zapraszamy do nieruchomości, która łą…
$1,52M
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Powierzchnia 964 m²
Oto angielskie tłumaczenie: Na sprzedaż: 4- Story Villa (964 m2) w Porto Heli, Peloponese Ta…
$4,66M
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Szeregowiec w Portocheli, Grecja
Szeregowiec
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$543,126
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ermioni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji…
$649,390
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 348 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 348 m2 we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Obiekt oferuje og…
$2,60M
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Property Code: 1912 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €780.000. This 306 sq. …
$1,25M
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 650 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 650 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,36M
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Dom 2 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Położony pośród spokojnego krajobrazu Achladitsa (Dardiza), jednego z najbardziej pożądanych…
$751,297
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 1100 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Pół…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Thermisia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 203 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$1,18M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Ermioni, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ermioni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 210 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$1,89M
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Typy nieruchomości w Municipality of Ermionida.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Ermionida, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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