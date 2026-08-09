Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Velo and Vocha
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Velo and Vocha, Grecja

;
Municipal Unit of Vocha
28
Vrachati
26
Municipal Unit of Velos
12
41 obiekt total found
Mieszkanie w Vrachati, Grecja
Mieszkanie
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż 75 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje…
$201,799
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Nerantza, Grecja
Willa
Nerantza, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 500 m kw. w Peloponezu. Willa składa się z 5 sypialni, 3 salo…
$2,31M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Vracati w pobliżu Korinth oddzielony dom 210m2, częściowo umeblowany na działce 500sq.m. dos…
$268,034
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 84 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$247,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Velo w pobliżu miejscowości Corinth Nerantza, mieszkanie 58 m kw. wzniesiony parter, na dzia…
$96,143
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Velo Kokkoni wieś w Korinth, maisonette 160sq.m. na dzia? ce 190 m kw. doskonały stan, 3 poz…
$244,727
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Wioska Vrachati w pobliżu Koryntu, odosobniony dom o powierzchni 80 m kw., na działce o powi…
$157,324
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Vrachati wieś w pobliżu Korinth, maisonette 65 m2 umeblowane 1st- 2. piętro, w bardzo dobrym…
$161,986
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 178 m²
Na sprzeda? maizonette 178 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa si…
$215,503
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Vrachati w pobliżu Korinth oddzielony dom 227 m kw. 3 poziomy, na działce 500 m kw. i w bard…
$343,783
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Maisonette w Brahati Corinth jest nieruchomością zaledwie 20 metrów od morza. Z łącznej powi…
$279,195
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Vracati wieś w pobliżu Koryntu, mieszkanie 70 m2 2. piętro przestronne i jasne w bardzo dobr…
$139,844
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 175 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 267 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 267 metrów kwadratowych w Peloponezu. Z okien otwiera się wspani…
$495,898
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vrachati, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Wioska Vrachati w pobliżu Koryntu odkrywa ten piękny dom w odległości 215m2 na działce 550m2…
$326,302
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z jednej sypialni.…
$318,791
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Velo, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Velo, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 250 m kw. Peloponese. Parter składa się z 3 sypialni, pokój dzi…
$265,659
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Nerantza, Grecja
Szeregowiec
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? maizonette 115 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$230,238
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vrachati, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż maizonette 136 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 po…
$301,081
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 93 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$161,757
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 110 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$227,064
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Velo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Velo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 269 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 269 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 …
$318,791
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 12 pokojów w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Nerantza, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 510 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 510 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$1,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$324,695
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 128 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z jednej…
$377,827
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Na sprzeda? maizonette 113 m kw. We wschodnim Peloponezu. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnic…
$318,791
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż w Peloponese maizonette 145 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$291,220
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Municipality of Velo and Vocha.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Velo and Vocha, Grecja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się