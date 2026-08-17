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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Velos, Grecja

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mieszkania
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domy
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12 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Velo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Velo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 269 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 269 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 …
$318,791
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Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 93 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$161,757
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 12 pokojów w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Nerantza, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 510 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 510 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$1,06M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Velo Kokkoni wieś w Korinth, maisonette 160sq.m. na dzia? ce 190 m kw. doskonały stan, 3 poz…
$244,727
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Velo, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Velo, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 250 m kw. Peloponese. Parter składa się z 3 sypialni, pokój dzi…
$265,659
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Velo w pobliżu miejscowości Corinth Nerantza, mieszkanie 58 m kw. wzniesiony parter, na dzia…
$96,143
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 216 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 216 m kw w Peloponezu. Parter składa się z salonu z kuchnią, je…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nerantza, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 128 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z jednej…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nerantza, Grecja
Szeregowiec
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? maizonette 115 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$230,238
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 152 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . Mies…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Nerantza, Grecja
Willa
Nerantza, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 500 m kw. w Peloponezu. Willa składa się z 5 sypialni, 3 salo…
$2,31M
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Velos, Grecja

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