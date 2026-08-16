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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Argos and Mykines, Grecja

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Municipal Unit of Lerna
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący w Myli, Grecja
Dom wolnostojący
Myli, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 400 m kw. we wschodniej Peloponezji. Wspaniały widok na miasto, m…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Myli, Grecja
Szeregowiec
Myli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 80 metrów kwadratowych we wschodnim Pelopo…
$171,203
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Myli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Myli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 98 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej sy…
$283,370
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/2
🏛 LOFT-apartament w samym sercu Aten - Neos Kosmos dzielnicy pod Golden VisaCena: 320.000 EU…
$365,577
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Rezydencja 7 pokojów w Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Rezydencja 7 pokojów
Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Dwupiętrowy zabytkowy dom 188 mkw wraz z dwoma parterowymi sklepami.- Co? Obiekt znajduje …
$179,789
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Agencja
Sideris Real Estate
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Typy nieruchomości w Municipality of Argos and Mykines.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Argos and Mykines, Grecja

z Widok na góry
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