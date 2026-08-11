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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecja

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Assos
8
16 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Lechaio wieś w pobliżu Koryntu, maisonette 107 m2 3 poziomy podniesione parter - 1. i 2. pię…
$186,458
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Mieszkanie 2 pokoi w Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Korinth, mieszkanie 120 m2 1 piętro w bardzo dobrym stanie z powod…
$302,995
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 179 m²
Na sprzedaż - Mieszkaniowe - Korinthia: Assos-Lechaio 179mq., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC,…
$314,649
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Sypi…
$198,112
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/2
Na sprzedaż mieszkanie 77 m kw w Lechaio, CorinthW doskonałej lokalizacji, zaledwie 260 metr…
$162,217
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Agencja
Sideris Real Estate
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 165 m kw. Peloponese. Dom składa się z 4 sypialni, 2 salonów, 2 ku…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Assos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Assos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartament 55 m kw. Umeblowane 2 piętro jasne w dobrym stanie, z n…
$116,537
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Assos Lechaio w pobliżu Korintu, dom wolnostojący o powierzchni 125 m2 na działce o powierzc…
$221,419
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 260 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z jednej…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Assos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kato Assos w pobliżu Koryntu, w pełni umeblowane maisonette 50 m2 2 poziomy (parter i 1 pięt…
$104,883
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kato Assos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kato Assos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Kato Assos Corinthia - a home with soul. For sale a partly furnished detached house that rad…
$279,688
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż - Dom mieszkalny - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 sypialnie, 2 łazienki, 1 WC…
$139,844
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Mieszkanie 2 pokoi w Assos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Korinth, mieszkanie 72 m2 2. piętro (bez windy) w doskonałym stani…
$215,593
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kato Assos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kato Assos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Kato Assos wieś w pobliżu Koryntu, maisonette 224 m2 2 poziomów (podniesione parter) z podda…
$326,302
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Willa 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
- Villa 143 sq.m plus 70sqm semi-basment - Unique aesthetics - Unrestricted panoramic mounta…
$324,527
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Agencja
Sideris Real Estate
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Typy nieruchomości w Municipal Unit of Assos Lechaio.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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