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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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domy
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12 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$743,846
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 120 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 4 poz…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$686,808
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette 135 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$292,904
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na Peloponezie. Parter skła…
$531,319
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Sophiko, Grecja
Szeregowiec
Sophiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter…
$265,659
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 210 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter skład…
$649,390
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$425,181
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 740 m²
Kompleks Ten imponujący kompleks mieszkaniowy na sprzedaż znajduje się w Pefkali, w Koryntii…
$909,146
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$692,573
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 247 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 247 metrów kwadratowych w Peloponezu. Pierwsze piętro składa się…
$442,654
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$688,032
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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