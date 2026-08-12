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Kawalerki na sprzedaż w Grecja

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53 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamenty Inwestycyjne Golden Visa 🇬🇷 Apartamenty w Atenach – G…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie nowego projektu w Halkidiki w Grecji, oferującego luksusowe studio z niesamowit…
$119,606
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Agencja
Halkidiki Properties
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English
Kawalerka 1 pokój w Nea Flogita, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się zaledwie 150 metrów od plaży w Flogita. Koniec bud…
$137,545
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Kavala, Centrum: Na sprzedaż 50 m2 Apartament na 1 piętrze z dużą windą w bardzo uprzywilejo…
$128,960
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/3
Witamy w naszym nowym projekcie budowlanym!Cieszymy się, że wyruszymy w tę ekscytującą podró…
$97,627
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3/3
Nowy budynek 2022 w stylu Bohaus,W sercu Callithei,Są 3 studia na sprzedaż.z meblami, wynaję…
$83,565
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Kawalerka 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? mieszkanie 46 m2 elewacji znajduje si? na parterze budynku. S…
$152,323
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Kavala, Na sprzedaż w ramach mieszkania budowlanego 47 m2 znajduje się na 2 piętrze budynku.…
$128,005
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Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English, Ελληνικά
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Saloniki, Dowództwo: Na sprzedaż DIHORA Apartament 34 m2 na parterze idealny do eksploatacji…
$76,161
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Kawalerka w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka
Thermaikos Municipality, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Kawalerka w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka
Kavala Municipality, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzedaż w ramach budowy Studio 34m2 znajduje się na 1 piętrze budynku. Składa si…
$116,085
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Studio to znajduje się w okolicy miasta Nea Moudania 450 metrów od pięknej piaszczystej plaż…
$104,026
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/6
Athenian Horizon Residences Nowoczesne apartamenty inwestycyjne w centrum Aten (Koukaki) …
$170,689
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Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/8
Apartamenty inwestycyjne Zarządzane przez międzynarodową markęA Turnkey Investment with Guar…
$119,790
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 250 metrów od piaszczystej plaży. …
$92,467
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Kawalerka 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/3
Apartamenty Resortowe • Golden Visa • Lefkada, Morze Jońskie Nowoczesne apartamenty typu …
$285,103
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Apartamenty w Atenach - początek sprzedażyW pełni umeblowane studia pod klucz prowadzone prz…
$129,385
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Kawalerka 2 pokoi w Palio, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Palio, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Mieszkanie na sprzedaż w Palio, Kawala w prefekturze Kavala za 170 000 € (nr oferty LA156). …
$284,598
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Kawalerka w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka
Municipality of Athens, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Kod własności: HPS5285 - Studio SPRZEDAŻY w Koukaki - Makrigianni Koukaki - Pediki Chara za …
$203,897
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Kawalerka 3 pokoi w Sozopoli, Grecja
Kawalerka 3 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Nowy wybudowany dom znajduje się w obszarze plaży Delfini w okolicy wsi Kalikratia, 450 metr…
$184,728
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Kawalerka 1 pokój w Melissatika, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Melissatika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Na sprzedaż - Studio Mieszkaniowe - Ateny Północ: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 sypialni…
$122,363
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Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 42 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$145,225
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Kawalerka 1 pokój w Psakoudia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Studio znajduje się w miejscowości Psakoudia 500 metrów od plaży. Studio znajduje się w komp…
$161,647
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzeda? mieszkanie budowlane 50 m kw. znajduje si? na 1 pi? trze budynku. Składa…
$133,823
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Kawalerka 1 pokój w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż: mieszkanie typu studio w kompleksie mieszkaniowym w budowie, zlokalizowanym w d…
$148,635
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Kawalerka 1 pokój w Region Attyka, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż - 3 minuty spacerem od stacji metra EgaleoW pełni odnowiony budynek oferu…
$104,984
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,026
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie luksusowego studia w ramach projektu budowlanego w Halkidiki w Grecji. Ten pięk…
$148,083
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Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w Thermi, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5839 - Studio Sprzedaży w Centrum Thermi za 150.000 €. To 50,00 m kw. Stud…
$174,463
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Parametry nieruchomości w Grecja

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