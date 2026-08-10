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Mieszkania na sprzedaż w Region Peloponez, Grecja

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Municipality of Corinth
26
Municipal Unit of Corinth
17
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186 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Loutraki, zaledwie 230 metrów od plaży, …
$86,292
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Mieszkanie w Vrachati, Grecja
Mieszkanie
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż 75 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje…
$201,799
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż 52 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$192,574
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Powierzchnia 42 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$148,755
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 50 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie - Herm…
$80,720
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest wyjątkowy 111 m kw. wysoki parter, położony w dwupiętrowym budynku z cztere…
$373,963
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 7 piętrze.…
$253,852
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż w budowie. Mieszkanie o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Loutraki. Mieszkani…
$749,750
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/5
Odkryj swój nowy dom!Jeśli szukasz mieszkania, które stanie się Twoim stałym miejscem zamies…
$212,334
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
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Mieszkanie 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Under@-@ construction, nowo wybudowany apartament o powierzchni 96 m2 jest dostępny na sprze…
$363,652
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? mieszkanie 53 m kw. w Loutraki. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się…
$318,791
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Doskonały narożny apartament o powierzchni 108 m2 jest na sprzedaż, położony na wzniesionym …
$327,217
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 95 m kw na przedmieściach Salonik. Apartamen…
$407,344
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Grekodom Development
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Penthouse 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Penthouse 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 4/5
For sale an exceptional 78 sq.m. penthouse apartment located in the center of Loutraki, just…
$207,123
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$454,573
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Laliotis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Na sprzeda? mieszkanie 68 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa si…
$171,203
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
Piękne 50 m2 mieszkanie na sprzedaż z widokiem na morze i góry, w doskonałej lokalizacji w c…
$141,924
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Perachora, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Perachora, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 55 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na parter…
$200,720
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nerantza, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 152 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . Mies…
$247,949
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Powierzchnia 69 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 69 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apart…
$319,918
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 59 m2 w Loutraki. Apartament znajduje się na parterze. …
$277,467
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 95 m kw na przedmieściach Salonik. Apartamen…
$377,827
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/3
Pod budowę nowego trzypiętrowego budynku mieszkalnego w Loutraki. Widok na morze. Nowoczesna…
$494,304
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/3
Wyjątkowy 82 m2 apartament oferowany jest na sprzedaż w nowo wybudowanym, trzypiętrowym budy…
$511,958
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/4
W doskonałej lokalizacji w Loutraki, zaledwie 625 metrów od morza i w pobliżu wszystkich pun…
$190,628
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
W nowoczesnym i eleganckim budynku mieszkalnym, piękny i jasny nowo wybudowany 59 m2 apartam…
$235,103
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê o powierzchni 28 m kw w Loutraki. Apartament znajduje się …
$115,709
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Na sprzedaż 28 m kw. apartament, 2 piętro, w pełni odnowiony i umeblowany, idealny dla właśc…
$87,216
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Typy nieruchomości w Region Peloponez.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Region Peloponez, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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