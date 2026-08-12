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Rezydencje na sprzedaż w Grecja

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Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie
7
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
6
Municipal Unit of Loutraki Perachora
6
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9 obiektów total found
Rezydencja 10 pokojów w Nea Flogita, Grecja
Rezydencja 10 pokojów
Nea Flogita, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 EKSKLUZYWNA WILLA NAD MORZEM W GRECJI — GOTOWY AKTYW I STANDARD ŻYCIA 📍 Nea Flogita, Półwy…
$2,94M
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Rezydencja 5 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 5 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Isthmia- Dom 200 m2- Wykres 1080 m2- Co? W ramach planu- Co? Bilans budowlany 400sq m- Co?…
$578,535
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Rezydencja 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyobraź sobie budzenie się każdego ranka do kojącego dźwięku fal i zapierające dech w piersi…
$439,793
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Sideris Real Estate
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Rezydencja 8 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 8 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
- Dwupiętrowy dom wolnostojący o powierzchni 280 m2 na sprzedaż w Karbounari, Loutraki - Dw…
$526,725
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Agencja
Sideris Real Estate
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Rezydencja 5 pokojów w Kalandra, Grecja
Rezydencja 5 pokojów
Kalandra, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Liczba kondygnacji 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
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Rezydencja 7 pokojów w Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Rezydencja 7 pokojów
Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Dwupiętrowy zabytkowy dom 188 mkw wraz z dwoma parterowymi sklepami.- Co? Obiekt znajduje …
$179,789
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Agencja
Sideris Real Estate
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Rezydencja 6 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 6 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Detached house in Loutraki is a beautiful and comfortable house. With a total area of 134 sq…
$409,942
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Agencja
Sideris Real Estate
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Rezydencja 8 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 8 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
- Historic property 273 sqm in the center of Loutraki - Very good location and quiet area …
$1,08M
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Agencja
Sideris Real Estate
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Rezydencja 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa oferta: dom wolnostojący w Loutraki! Ten wykwintny dom o powierzchni 200 mkw. dom …
$669,620
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Sideris Real Estate
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Parametry nieruchomości w Grecja

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