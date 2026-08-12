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Domy Szeregowe w Grecja

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Saloniki
13
Ateny
3
Korfu
3
Macedonia-Tracja
476
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969 obiektów total found
Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$230,627
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 84 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 84 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$242,159
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Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 204 m ² w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. D…
$415,129
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Miasto o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Halkidiki w budowie jest na sprzedaż. Dom znaj…
$312,077
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Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Miasto 200 m kw. na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Miasto znajduje się na 3 poziomac…
$714,945
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż kamienica o powierzchni 144 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Dom zn…
$299,816
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette powierzchni 120 metrów kwadratowych. m w Lefkimmi Właściwość składa …
$115,314
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Szeregowiec w Polychrono, Grecja
Szeregowiec
Polychrono, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$224,335
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 135 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. D…
$456,934
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Szeregowiec w Region Attyka, Grecja
Szeregowiec
Region Attyka, Grecja
Powierzchnia 315 m²
Trzy dwupoziomowe są w budowie, położone w nadmorskim regionie Attyki - Alepohori nad brzegi…
$306,984
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Szeregowiec w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż maizonette 185 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$230,238
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Szeregowiec w Region Attyka, Grecja
Szeregowiec
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 81 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 81 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętro…
$484,091
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Szeregowiec w Region Attyka, Grecja
Szeregowiec
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma poziomy…
$230,238
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$318,791
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Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$708,425
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż w Peloponese maizonette 145 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$291,220
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Szeregowiec w Anatoli, Grecja
Szeregowiec
Anatoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych w Epirus. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$330,598
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 142 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Mais…
$425,055
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$472,283
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 50 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$218,431
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: 130 m2 Maisonette in Sithonia, Chankidiki - Oszałamiające Morze & Góry Widoki …
$377,827
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienica o powierzchni 74 m2 na półwyspie Sithonia, region Halkidiki w…
$328,162
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Szeregowiec w Sinarades, Grecja
Szeregowiec
Sinarades, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? maizonette 75 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$174,192
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 271 m²
Na sprzedaż maizonette 271 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 po…
$649,390
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maisonette 90 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skła…
$306,984
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Parametry nieruchomości w Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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