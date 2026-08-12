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Bliźniaki na sprzedaż w Grecja

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Macedonia-Tracja
8
Kassandra Municipality
5
Attyka
4
Pallini Municipal Unit
4
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17 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1/6
Imponująca dwupoziomowa maizonetta, obecnie w trakcie rekonstrukcji, oferuje hojną przestrze…
$932,687
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Agencja
Vista Estate
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Bliźniak 6 pokojów w Karies, Grecja
Bliźniak 6 pokojów
Karies, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
W bujnej zielonej i spokojnej okolicy Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), jasny, narożny d…
$128,179
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Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Saronikos, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Saronikos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Maisonette A – Prywatny basen | Widok na morze | Nowoczesne życie na Riwierze Ateńskiej P…
Cena na zgłoszenie
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Bliźniak 8 pokojów w Karterados, Grecja
Bliźniak 8 pokojów
Karterados, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Bliźniak 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 90 m², położone na pierwszym i drugim pię…
$308,838
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Bliźniak 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 75 m² w Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). N…
$198,123
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Bliźniak 4 pokoi w Tsepelovo, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Tsepelovo, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone Two-Storey House na sprzedażOferujemy na sprzedaż tradycyjny i piękny kamienny dom w s…
$210,684
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Bliźniak w Ofrynio Beach, Grecja
Bliźniak
Ofrynio Beach, Grecja
Liczba kondygnacji 2
Maisonette in Kavala 129 m ² - Nowy - 4 sypialnie, 4 łazienki - 2 podłogi - Blisko morza - 1…
$132,684
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Bliźniak 5 pokojów w Chaniotis, Grecja
Bliźniak 5 pokojów
Chaniotis, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDENCJALokalizacja - CHANIOTI (500 metrów od morza)Wyjątkowo dobrze utrzymane maisonette …
$170,647
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Bliźniak 6 pokojów w Municipality of South Kynouria, Grecja
Bliźniak 6 pokojów
Municipality of South Kynouria, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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Bliźniak 4 pokoi w Chaniotis, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Chaniotis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDENCJALokalizacja - CHANIOTI (150 metrów od morza)Dobrze utrzymane dwupiętrowe mieszkani…
$288,112
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Bliźniak w Glyfada, Grecja
Bliźniak
Glyfada, Grecja
Powierzchnia 162 m²
Piętro 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 162 sq.m. The status of the object: in the construction stage,…
$1,20M
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Bliźniak 8 pokojów w Chaniotis, Grecja
Bliźniak 8 pokojów
Chaniotis, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
REZYDENCJAPołożenie - Chanioti (30 metrów od morza)Podwójne mieszkanie na sprzedaż. Maisonet…
$435,020
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Bliźniak 7 pokojów w Polychrono, Grecja
Bliźniak 7 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Three-storey elevated maisonette with fantastic sea view and huge terraces in an ideal locat…
$259,341
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Bliźniak 4 pokoi w Kallithea, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
REZYDENCJAPołożenie - Kallithea (650 metrów od morza)Zanurz się w atmosferze ciepła i harmon…
$158,985
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Bliźniak 3 pokoi w Pireus, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyśmienity dupleks na rynku! Całkowicie odnowiona, z osobnymi wejściami, ta nieruchomość to…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Bliźniak 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonały sezon budowlany położony w kompleksie nieruchomości 4 z wyłącznym wykorzystaniem o…
$749,876
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Parametry nieruchomości w Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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