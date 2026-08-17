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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kranidi, Grecja

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domy
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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kranidi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 259 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 259 metrów kwadratowych w Peloponese. Półpiwnica składa się z 2…
$613,968
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kranidi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kranidi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 136 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie - …
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 480 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 480 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
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Agencja
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
To... A Haven of Tranquility and Luxury in Porto Heli Zapraszamy do nieruchomości, która łą…
$1,52M
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Agencja
Grekodom Development
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