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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Gortynia, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Lagadia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lagadia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC…
$198,112
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Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
$64,095
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Dom wolnostojący w Municipality of Gortynia, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Gortynia, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., parter, rok budowy: 1955 Tylny …
$50,111
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Parametry nieruchomości w Municipality of Gortynia, Grecja

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