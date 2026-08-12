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Condo na sprzedaż w Grecja

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3 obiekty total found
Condo 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Condo 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
🔥 Golden Visa w centrum Aten | 260 000 € | Ostatni dostępny apartament Przedstawiamy wyją…
$298,016
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Condo w Perdika, Grecja
Condo
Perdika, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Zaledwie jedna godzina od Aten, w najbardziej uroczej nadmorskiej osady Aeginetissa na wyspi…
$271,623
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Condo 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Condo 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
1-pokojowy apartament w luksusowym apartamentowcu nadmorskim niedaleko Salonik. Rezydencja …
$234,037
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Parametry nieruchomości w Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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