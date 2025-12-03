  1. Realting.com
Ateny
2
Attyka
24
Regional Unit of South Athens
11
Pireus
5
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grecja
od
$193,286
Liczba kondygnacji 1
Dla saleDuplex 83 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki Duplex znajduje się na pierwszym i drugim piętrze. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, salonu z kuchnią, jednego prysznica WC. Drugie piętro składa się z jednej sypialni. Z okien otwiera się widok na miasto. Istnieją panel…
Agencja
Grekodom Development
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Uratuj tysiące! Zwiększ swój dochód!Wyjątkowa okazja dla inwestorów, Lopes Residences pochodzi z trzech lat bezpłatnego zarządzania i opłat komunalnych - oszczędzając tysiące jednocześnie zapewniając spokój umysłu od pierwszego dnia. Położony w spokojnej, a jednocześnie dobrze podłączonej pr…
Deweloper
Velment
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
od
$419,703
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Fuzja jest unikalnym, strzeżonym kompleksem mieszkalnym położonym w dzielnicy Paleo Faliro - prestiżowej dzielnicy przybrzeżnej na południu Aten, zaledwie 5 minut od plaż i 15 minut od centrum miasta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego życia miejskiego nad morzem z k…
Agencja
Invest Cafe
John TaylorJohn Taylor
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecja
od
$157,985
Liczba kondygnacji 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. ze starym, szczegółowym domem o mocy 55 SQ. M. AMENTIS without the flot and can be renoved for a holiday home. Jest to również cenne miejsce dla nowego domu w najlepszym obszarze Artemidy z bardzo dobrym sprawdzaniem rozwoju wszystkich infrastruktur. …
Agencja
Akinita-kapelli
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecja
od
$367,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 109 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten kompleks mieszkaniowy, położony w zielonej okolicy Ilion w Atenach, oferuje doskonałe możliwości zarówno pod inwestycję, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony wkrótce, bo w 2024 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. Komplek…
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Pireus, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 68 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ROZWÓJ V² MARINA REZYDENCJE jest idealnie położony w samym sercu Mikrolimano w Pireusie. Mikrolimano jest popularnym miejscem podróży, preferowanym przez Ateńczyków, mieszkańców i gości, i szuka uroczego i malowniczego miejsca, w którym można spędzić wolny czas. Mikrolimano (dosłownie: „mał…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0
302,402
Deweloper
V2 Development
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Pireus, Grecja
od
$285,007
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏗 Opis projektu w ramach Złotej Wizy📍 Lokalizacja.Kallithea jest tętniącym życiem obszarem Aten, łączącym bogate dziedzictwo historyczne i nowoczesną atmosferę miejską.Znany ze swoich źródeł termicznych w przeszłościTeraz centrum kultury z widokiem na wybrzeże, kawiarnie, muzea i neoklasyczn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
372,187
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecja
od
$824,430
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Serenity jest nowym kompleksem butikowym w elitarnej okolicy Alimos, zaledwie 3 minuty od wybrzeża Athens Riviera. Panoramiczne widoki na morze, znakomita architektura, tarasy z widokiem na zachód słońca i wysoki standard życia sprawiają, że ten projekt jest idealny do życia, rekreacji i inw…
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecja
od
$184,652
Zespół Tranio kupił plac budowy w cichej, czystej okolicy w centrum Aten i uzupełnia 6-piętrowy budynek mieszkalny. To będzie nowoczesny budynek z windą i przestrzeni handlowej na parterze. 11 apartamentów i studio są dostarczane z wykończeniem, oprawy łazienkowe i meble kuchenne.Każdy apart…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$267,047
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–47 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bella Vista Golden Visa Residences to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Kallithea, zaledwie 10 minut od centrum Aten, w pobliżu Fundacji Stavrosa Niarchosa i Ateńskiej Riwiery. W budynku znajduje się 10 w pełni umeblowanych apartamentów – studia oraz mieszkania dwupozio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 47.0
279,141 – 302,402
Agencja
Invest Cafe
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grecja
od
$423,497
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Budynek apartamentowy DIAMOND, położony w samym sercu Peristeri w zachodniej części Aten, oferuje doskonałą okazję zarówno do inwestycji, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony pod koniec 2023 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. …
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Bel Air Residences znajduje się w Elliniko, ekskluzywnym przedmieściu na uroczej Riwierze Ateńskiej. Obszar ten zostanie odbudowany w ramach trwającego pionierskiego projektu w wysokości 8 mln EUR dla Aten, z naciskiem na stworzenie pierwszorzędnego parku metropolitalnego i poprawę frontu pr…
Deweloper
V2 Development
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecja
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 3
Przegląd właściwości: Syros Island Apartment ComplexLokalizacja: Syros Island, GrecjaTyp: Kompleks apartamentówJednostki ogółem: 21 Apartamenty i studiaRozmiar jednostki: od 20m ² do 50m ²Zakres cen: 85000 - 20000 EUROpis:Ten drobiazgowo odnowiony kompleks apartamentowy położony na malownicz…
Agencja
JP & Partners Ltd
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Pireus, Grecja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 23–50 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Mieszkanie 2 pokoi
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Deweloper
Limar Homes
Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$148,162
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Miejskie i stylowe « Allure Business Condos » – to 8-piętrowy budynek z 38 mieszkaniami w okolicy Caliphaea.  Ten projekt mieszkaniowy wyróżnia się na tle sąsiednich budynków z śnieżnobiałą fasadą z metalowymi kratowanymi płotami na balkonach. Te małe formy architektoniczne służą jako podsta…
Deweloper
DKG Development
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$337,734
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
MALIBU RESIDENCES to nowy projekt mieszkaniowy położony na bujnej przedmieściu Elliniko, tuż przy Riwierze Ateńskiej. Wyposażone w 6 piękne apartamenty z sypialnią 2, jednopokojowe mieszkanie z sypialnią 4 i zbudowane zgodnie z naszymi wysokimi standardami budowlanymi, rezydencje MALIBU to w…
Deweloper
V2 Development
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Pireus, Grecja
od
$276,530
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 45 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Skiway jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym w ramach projektu flagowego Piraeus Greate, największego wielofunkcyjnego projektu rozwojowego w Grecji o powierzchni ponad 85000 m2.🏙 Co to jest Skiway?14-piętrowy budynek z 44 rezydencjami (od studia do 2 + 1)2 poziomy pomieszczeń handlowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0
157,017
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$874,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzysk…
Agencja
Invest Cafe
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$291,311
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 41–63 m²
4 obiekty nieruchomości 4
O projekcieKALLITHEA VEERDEE to nowoczesny kompleks mieszkalny składający się z 8 mieszkań stworzonych zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i funkcjonalności. Przestronne układy, nowoczesne materiały wykończeniowe i przemyślane rozwiązania projektowe zapewniają wysoki standard życia od…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 63.0
290,771 – 302,402
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 31–40 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 40.0
250,063 – 267,510
Mieszkanie 2 pokoi
40.0
267,510
Deweloper
Limar Homes
Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
od
$307,296
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Przejeżdżając tramwajem, który łączy go z centrum Aten i Riwierą, Nea Smirni jest rozwijana wokół popularnego placu, zapewniając niesamowity wybór opcji rozrywki, sportu, jedzenie i zakupy! Nea Smirni jest jednym z najbardziej tętniących życiem przedmieść mieszkalnych, a apartamenty 7 w Sant…
Deweloper
V2 Development
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
od
$765,333
Gounari jest pełnym projektem renowacyjnym budynku mieszkalnego ukończonego w 2024 roku.W projekcie dostępne są apartamenty dwupokojowe. Mogą one być wynajmowane z gwarantowanym dochodem w wysokości 4,5%, zarządzanym przez firmę Blueground, wiodącą międzynarodową firmę wynajmu nieruchomości.…
Agencja
TRANIO
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
od
$177,436
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
59.0
337,295
Deweloper
DKG Development
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecja
od
$417,482
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Nasz projekt „Melissia Oxygen” znajduje się na północnych przedmieściach stolicy Grecji. Gmina Melissia to obszar charakteryzujący się gęstą roślinnością. Chociaż należy do miejskiej struktury miasta, oszukuje cię, oferując „relaksujące obrazy” wiejskiego kurortu. Duże parki, szerokie uliczk…
Deweloper
VITRUVIUS INVESTMENTS
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Pireus, Grecja
od
$286,591
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Odkryj luksusowe życie w Marina Zeas Apartamenty z obsługą w sercu Marina Zeas Poznaj uosobienie elegancji i komfortu dzięki naszym ekskluzywnym apartamentom z obsługą, zlokalizowanym w renomowanej Marina Zeas. Apartamenty te, zarządzane przez prestiżową firmę zarządzającą, oferują nie…
Deweloper
DKG Development
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
od
$108,148
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 21 m²
1 obiekt nieruchomości 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
21.0
116,309
Deweloper
DKG Development
