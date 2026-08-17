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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kiato, Grecja

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13 obiektów total found
Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 173 m²
Na sprzedaż w Peloponese maizonette o powierzchni 173 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 p…
$188,913
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kiato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 367 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 367 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednej syp…
$708,425
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kiato, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 100 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 2 sypialni…
$206,624
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Kiato, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 77 m kw we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje …
$171,203
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiato, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 104 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . Mies…
$425,055
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 196 m²
Na sprzedaż maizonette 196 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponese. Maisonette ma 2 pozi…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie w Kiato, Grecja
Mieszkanie
Kiato, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$116,560
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Miasto 105 m2 na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Dom znajduje się na 2 poziomach. Trz…
$314,205
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$366,020
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Grekodom Development
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Willa w Kiato, Grecja
Willa
Kiato, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa 190 m2 na półwyspie Peloponese. Willa składa się z 4 sypialni,…
$684,930
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maizonette 150 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$288,563
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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