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Działki na sprzedaż w Grecja

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4 308 obiektów total found
Działka w Paliouri, Grecja
Działka
Paliouri, Grecja
Powierzchnia 1 980 m²
Ziemia jest 1980 metrów kwadratowych i znajduje się na przedmieściach wsi Paliouri 3200 metr…
$115,462
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Działka w Ajos Nikolaos, Grecja
Działka
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 1 m²
Na sprzeda ¿dzia ³ ka o powierzchni 670 m2 na wyspie Kreta. To część planu miasta. Dzielnica…
$864,852
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Grekodom Development
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Działka w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Działka
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 6 410 m²
Na sprzeda ¿dzia ³ ka o powierzchni 6410 m2 na Wyspach Joñskich. Dzielnica ma możliwość uzys…
$751,297
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Grekodom Development
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Działka w Skotina, Grecja
Działka
Skotina, Grecja
Na sprzeda ¿dzia ³ ka o powierzchni 5755 m2 na Riwierze Olimpijskiej. To część planu miasta.…
$207,346
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Grekodom Development
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Działka w Katerini Municipality, Grecja
Działka
Katerini Municipality, Grecja
Na sprzeda ¿dzia ³ ka o powierzchni 15510 m2 na Riwierze Olimpijskiej. To część planu miasta…
$863,943
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Skala Sotiros, Grecja
Działka
Skala Sotiros, Grecja
Kod własności. 11906 - Wycena SPRZEDAŻY w Thasos Skala Sotiros na 130.000 EUR Wykluczenie. O…
$149,750
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Działka w Grecja
Działka
Grecja
Ta działka na sprzedaż znajduje się w Falassarna, Kissamos, Chania. Jest to piękny plac poło…
$982,388
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Działka w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Działka
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Na sprzeda? dzia? ka 400 m kw. Na Olympic Coast.
$129,878
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Grekodom Development
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Działka w Kreta, Grecja
Działka
Kreta, Grecja
Na sprzeda ¿200 m kw. Na Krecie. W ramach planu miasta. Terytorium posiada: dostawy wody, do…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Agios Andreas, Grecja
Działka
Agios Andreas, Grecja
Powierzchnia 2 390 m²
Agios Andreas, Kavala: FOR SALE: Land, 2390 m2, z gotowym pozwoleniem na budowę. Posiada zat…
$291,783
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Działka w Nea Potidea, Grecja
Działka
Nea Potidea, Grecja
Powierzchnia 14 000 m²
Unikalne pole ziemi o powierzchni 14000 m2 Ziemia jest budowalna / idealna dla hoteli.. Znaj…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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English
Działka w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Działka
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Na sprzeda? dzia? ka 3.455 m kw., w dzielnicy Marousi, Ateny.
$4,37M
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Oreokastro Municipality, Grecja
Działka
Oreokastro Municipality, Grecja
Na sprzeda? dzia? ka 5000 m kw., na przedmieœciach Salonik. Jest w trakcie integracji z plan…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Kalandra, Grecja
Działka
Kalandra, Grecja
Powierzchnia 9 427 m²
Unikalne pole ziemi o powierzchni 9427 m2 Grunty są budowane zgodnie ze standardowymi przepi…
$199,343
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Agencja
Halkidiki Properties
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Działka w Municipality of Megara, Grecja
Działka
Municipality of Megara, Grecja
Na sprzedaż gruntów o powierzchni 1322 metrów kwadratowych w Attica.
$708,425
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Municipality of Oropos, Grecja
Działka
Municipality of Oropos, Grecja
Na sprzeda? dzia? ka 4500 m kw. W Loutraki. Zezwolenie na budowę na 200 m2. Ziemia ma cudown…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Kokkino Chorio, Grecja
Działka
Kokkino Chorio, Grecja
Jest to działka na sprzedaż w Apokoronas, Chania, Kreta, znajduje się w miejscowości Kokkino…
$706,692
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Działka w Kalamitsi Amigdalou, Grecja
Działka
Kalamitsi Amigdalou, Grecja
Jest to unikalny grunt na sprzedaż w Kalamitsi Amigdalou, Chania, Kreta. Plac znajduje się w…
$306,233
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Działka w Kato Agios Markos, Grecja
Działka
Kato Agios Markos, Grecja
Na sprzedaż Land 17080 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Terytorium posiada dostawy wody,…
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Sinarades, Grecja
Działka
Sinarades, Grecja
Na sprzedaż gruntów o powierzchni 20000 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Terytorium posi…
$212,528
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Grekodom Development
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Działka w Kassandreia, Grecja
Działka
Kassandreia, Grecja
Na sprzeda? dzia? ka 4000 m kw. Kassandra, Chankidiki. Terytorium posiada: dostawy wody, dos…
$153,492
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Grekodom Development
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Działka w Kamara, Grecja
Działka
Kamara, Grecja
Na sprzeda? ziemie 8781 m kw. Na wyspie Korfu. To poza planem miasta. Zezwolenie na budowę d…
$118,071
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Działka
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Na sprzedaż działka o powierzchni 10000 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki. Terytor…
$311,347
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Grekodom Development
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Działka w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Działka
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Na sprzedaż ziemi 602 metrów kwadratowych w Attica. W ramach planu miasta. Plac znajduje s…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Polygyros, Grecja
Działka
Polygyros, Grecja
Na sprzeda? dzia? ka 59063 m kw., Sitonia, Chalkidiki. Terytorium ma: dobrze. Zezwolenie na …
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Kokkino Chorio, Grecja
Działka
Kokkino Chorio, Grecja
Ta ziemia na sprzedaż znajduje się w Kokkino Chorio, Apokoronas, Chania. Jest to piękna dzia…
$278,726
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Działka w Municipality of Ierapetra, Grecja
Działka
Municipality of Ierapetra, Grecja
Propozycja sprzedaży na Krecie. Plac jest 1.000m kw., w ramach planu miejskiego i buduje 400…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Nea Roda, Grecja
Działka
Nea Roda, Grecja
Na sprzeda? dzia? ka 11000 m kw. w Athos, Chankidiki. To poza planem miasta. Zezwolenie na b…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Thermaikos Municipality, Grecja
Działka
Thermaikos Municipality, Grecja
Na sprzedaż działka o powierzchni 12646 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Teryt…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Działka w Ormos Panagias, Grecja
Działka
Ormos Panagias, Grecja
Powierzchnia 3 600 m²
Wyjątkowe pole powierzchni o powierzchni 4000 m2 Grunty są budowane zgodnie ze standardowymi…
$1,48M
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Agencja
Halkidiki Properties
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