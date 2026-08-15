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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

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domy
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5 obiektów total found
Willa w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 471 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa o powierzchni 471 m kw w Peloponese. Willa składa się z 4 sypi…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej …
$897,339
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Na sprzeda? mieszkanie 103 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Dom 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Kod nieruchomości: 11490 - Domek na sprzedaż w północnej Kinourii Paralio Astros za 250 000 …
$284,879
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Dom 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

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