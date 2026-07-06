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Wynajem domy na jeden dzień w Grecja

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5 obiektów total found
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. w Municipality of Aegina, Grecja
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Do wynaj? cia tradycyjny kamienny dom z 70 m kw., w obszarze Giannakides, Aegina. Idealny do…
Cena na zgłoszenie
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Villa Nikitas w Lefkada Municipality, Grecja
Villa Nikitas
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Villa Nikitas is a delightful property set above the popular town of Agios Nikitas. Its elev…
$220
za noc
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Dom 6 pokojów w Kefalas, Grecja
Dom 6 pokojów
Kefalas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
This beautifully restored 200-year-old and 300m2 villa sits on a very big plot in the heart …
$632
za noc
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Bungalow 4 pokoi w Almyrida, Grecja
Bungalow 4 pokoi
Almyrida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
This three bedroom apartment is ideally located for beach holiday, being situated a four min…
$316
za noc
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Willa 7 pokojów w Pefkochori, Grecja
Willa 7 pokojów
Pefkochori, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 280 m²
Liczba kondygnacji 3
With its glorious natural scenery, excellent climate, welcoming culture, and excellent stand…
$655
za noc
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