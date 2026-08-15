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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of West Mani, Grecja

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Municipal Unit of Lefktro
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Saidona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Saidona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 127 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter skła…
$371,923
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Neohori, Grecja
Willa
Neohori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Dom 8 pokojów w Kardamyli, Grecja
Dom 8 pokojów
Kardamyli, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż dwupoziomowej, Lefktro-Kardamyli, Agios Nikolaos, 120 metrów kwadratowych., I Sigma…
$379,962
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Typy nieruchomości w Municipality of West Mani.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of West Mani, Grecja

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