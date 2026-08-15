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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of East Mani, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of East Mani, Grecja
Szeregowiec
Municipality of East Mani, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż maizonette 112 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 8 pokojów w Itylo, Grecja
Dom 8 pokojów
Itylo, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of East Mani, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of East Mani, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 480 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica składa się z 2 maga…
$619,872
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of East Mani, Grecja

z Widok na morze
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