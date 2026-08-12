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Wille na sprzedaż w Grecja

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Korfu
3
Macedonia-Tracja
920
Kassandra Municipality
546
Attyka
124
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1 498 obiektów total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
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Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
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Willa 6 pokojów w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa 6 pokojów
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2013Ilość pokoi: 6Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 2S…
$571,130
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Willa 5 pokojów w Polychrono, Grecja
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Willa 5 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2012Ilość pokoi: 5Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 3S…
$512,851
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Willa w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w dzielnicy Kassandra, Sani. Ta piękna rezydencja oferuje hojną przestrzeń w…
$1,10M
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Vista Estate
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Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Vista Estate
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż imponująca willa z basenem w Hersonissos, Heraklion, Kreta Rzadka nieruchomość ł…
$1,85M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
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Grekodom Development
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż 250 m2 w Gazi, Heraklion, Kreta W cichej i zielonej okolicy dużego Herakli…
$529,885
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Margarites, Grecja
Willa
Margarites, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Grekodom Development
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 230 m2 na wyspie Korfu. Na pierwszym piętrze znajduje się sal…
$1,50M
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Grekodom Development
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$2,13M
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Grekodom Development
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: nowoczesna nieruchomość o łącznej powierzchni 450 m², wybudowana w 2019 roku, p…
$4,06M
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Willa 5 pokojów w Pefkochori, Grecja
Willa 5 pokojów
Pefkochori, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż przestronna willa o powierzchni 150 m², położona w malowniczej miejscowości Pefk…
$925,918
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Willa 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
695 000 € Typ nieruchomości: Willa Sypialnie: 3 Powierzchnia działki: 311 m² Powierzchni…
$823,151
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Willa 3 pokoi w Polychrono, Grecja
Willa 3 pokoi
Polychrono, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Ten wspaniały nabrzeże Maisonette w Halkidiki, Grecja oferuje zapierające dech w piersiach w…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Willa 7 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Piętro -1/-1
Piękny dom jednoosobowy Przed morzem, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halkidiki…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Mexican Home Away from Mexico - Witamy w Villa Pablo! Odkryj ten ukryty klejnot: 2-sypialnia…
$707,244
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Plaka, Grecja
Willa 4 pokoi
Plaka, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone villa with pool and sea view A modern and fully equipped new villa near the traditi…
$1,33M
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Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Peloponezie. składa si…
$2,13M
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Grekodom Development
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Willa w Polychrono, Grecja
Willa
Polychrono, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Kod własności: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono za €900.000. Willa znajduje si…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Kardia, Grecja
Willa
Kardia, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Willa w Ipsos, Grecja
Willa
Ipsos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 132 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypialn…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Afytos, Grecja
Willa 4 pokoi
Afytos, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Przedstawiamy uroczą maizonette w dobrym stanie z niesamowitym otwartym widokiem, znajduje s…
$558,159
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Halkidiki Properties
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Willa w Kardia, Grecja
Willa
Kardia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$2,24M
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Grecja

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z Widok na góry
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z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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