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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

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4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Kato Pitsa, Grecja
Dom 3 pokoi
Kato Pitsa, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
ID Nieruchomość: 621722 - Kato Pitsa, dom jednorodzinny w całym 2 KUP podłogi Powierzchnia m…
$358,947
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Dom 4 pokoi w Ano Loutro, Grecja
Dom 4 pokoi
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wybrzeże Dwa Storey Oddzielony Dom 200 m2 w Xylokastro.W jednym z najpiękniejszych miejsc Xy…
$185,649
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Agencja
Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie mieszkalne -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 sypialnie,…
$89,733
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż -- Mieszkalny apartament Froor -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Syp…
$419,532
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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