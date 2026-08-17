Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

;
domy
5
6 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Lachanada, Grecja
Dom 3 pokoi
Lachanada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Gialova, Grecja
Willa 4 pokoi
Gialova, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Glyfada, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie 55 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skład…
$340,175
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 6 pokojów w Pylos, Grecja
Willa 6 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
Zostaw prośbę
Dom 11 pokojów w Pylos, Grecja
Dom 11 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70M
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Gialova, Grecja
Willa 10 pokojów
Gialova, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 1
A 450 sq.m villa of unique architectual design is for sale in Cosmopolitan Gialova. The char…
$2,71M
Zostaw prośbę
TekceTekce

Parametry nieruchomości w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się