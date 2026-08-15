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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Messini, Grecja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Petalidi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Petalidi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 pię…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 8 pokojów w Messini, Grecja
Dom 8 pokojów
Messini, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Sprzedaż domu jednorodzinnego, Messini, Agios Konstantinos, 200 metrów kwadratowych., I Sigm…
$238,833
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Dom 8 pokojów w Messini, Grecja
Dom 8 pokojów
Messini, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
For sale, a 156m2 detached home in the beautiful town of Messini. The property is located in…
$184,553
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Parametry nieruchomości w Municipality of Messini, Grecja

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