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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Asini, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Drepano, Grecja
Dom wolnostojący
Drepano, Grecja
Powierzchnia 272 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 272 m kw. We wschodnim Peloponezu. Widok na miasto, …
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Iria, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Iria, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Asini, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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