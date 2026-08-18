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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Kalamata, Grecja

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domy
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7 obiektów total found
Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 303 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 303 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, sa…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 296 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 296 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 6 pokojów w Municipality of Kalamata, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Municipality of Kalamata, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 5
Luxury apartments are available for sale through our agency in a four-story building located…
$465,097
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Arfara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Arfara, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 155 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Pelekito, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Pelekito, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 108 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom składa się z 3 sypial…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Artemisia, Grecja
Willa
Artemisia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 484 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. w Western Peloponese. Parter składa się z salonu z…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 390 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 390 m kw. Na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$3,66M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Kalamata, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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