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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Nafplio, Grecja

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Municipal Unit of Asini
3
Municipal Unit of Nafplio
5
Municipal Unit of Nea Tiryntha
3
11 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej …
$897,339
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 198 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Drepano, Grecja
Dom wolnostojący
Drepano, Grecja
Powierzchnia 272 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 272 m kw. We wschodnim Peloponezu. Widok na miasto, …
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Nea Tiryntha, Grecja
Szeregowiec
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 300 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Kod nieruchomości: 11490 - Domek na sprzedaż w północnej Kinourii Paralio Astros za 250 000 …
$284,879
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Dom 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Tiryntha, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 434 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 434 m kw. Peloponese. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, s…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 760 m²
Liczba kondygnacji 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Na sprzeda? mieszkanie 103 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 471 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa o powierzchni 471 m kw w Peloponese. Willa składa się z 4 sypi…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Iria, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Iria, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
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Typy nieruchomości w Municipality of Nafplio.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Nafplio, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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