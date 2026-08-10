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Domy na sprzedaż w Region Peloponez, Grecja

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
101
Municipal Unit of Loutraki Perachora
100
Municipality of Corinth
78
Municipal Unit of Corinth
47
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393 obiekty total found
Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$692,573
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Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$366,020
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż maizonette 136 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 po…
$301,081
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Grekodom Development
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Rezydencja 5 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Rezydencja 5 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Isthmia- Dom 200 m2- Wykres 1080 m2- Co? W ramach planu- Co? Bilans budowlany 400sq m- Co?…
$578,535
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Sideris Real Estate
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 470 m²
Elegancka willa trzypoziomowa z dwoma niezależnymi wejściami zapewniającymi komfort, funkcjo…
$1,48M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 135 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$224,335
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$944,567
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 348 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 348 m2 we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Obiekt oferuje og…
$2,60M
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 500 m²
Wprowadzenie: Odkryj ostateczny spokój i luksus w tym unikalnym kompleksie trzech autonomicz…
$1,77M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$495,898
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 720 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morz…
$1,00M
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 84 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$247,949
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Assos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Assos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 179 m²
Na sprzedaż - Mieszkaniowe - Korinthia: Assos-Lechaio 179mq., 4 sypialnie, 1 łazienki, 1 WC,…
$314,649
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 376 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 376 m kw. Loutraki. Półpiwnica składa się z jednej kuchni, jeden…
$791,075
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 370 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 370 m kw. w Loutraki. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, salo…
$1,05M
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Dom wolnostojący w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 220 m kw. w zachodniej Peloponezji. Widok miasta, góry, lasu otwi…
$306,984
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Willa w Isthmia, Grecja
Willa
Isthmia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 605 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 605 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój d…
$2,95M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Peloponez, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 115 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój dz…
$543,126
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lykoporia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lykoporia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$761,551
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Dom 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Kod nieruchomości: 11490 - Domek na sprzedaż w północnej Kinourii Paralio Astros za 250 000 …
$284,879
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 470 metrów kwadratowych w Loutraki. Półpiwnica składa się z 2 sy…
$1,42M
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Szeregowiec w Portocheli, Grecja
Szeregowiec
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$543,126
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Velo and Vocha, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Velo Kokkoni wieś w Korinth, maisonette 160sq.m. na dzia? ce 190 m kw. doskonały stan, 3 poz…
$244,727
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Szeregowiec w Paralio Astros, Grecja
Szeregowiec
Paralio Astros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż maizonette 175 m kw. We wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$448,669
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Pe…
$1,06M
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Dom wolnostojący w Perachora, Grecja
Dom wolnostojący
Perachora, Grecja
Na sprzeda? dom o powierzchni 75m2 zbudowany na dzia? ce 500m2 Nieruchomość znajduje się w o…
$129,878
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 900 m²
&Hotel to luksusowa konstrukcja zaprojektowana z inspiracją i urządzona zgodnie z najnowszym…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Region Peloponez.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Region Peloponez, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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