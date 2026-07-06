Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Wynajem krótkoterminowy
  4. Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Grecja

;
Attyka
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. w Perdika, Grecja
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Parter apartament do wynajęcia 30 mkw zaledwie kilka minut od morza w okolicy dzielnicy Perd…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. w Perdika, Grecja
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Perdika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Komfortowe studio o powierzchni 23 m2 z prywatnym podwórzem idealnym do relaksujących wakacj…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. w Perdika, Grecja
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Na wynajem mieszkanie na pierwszym piętrze 70 m2 w Aegina w obszarze SimpsonPerdika.Idealny …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się