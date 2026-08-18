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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Sikyona, Grecja

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Kiato
13
26 obiektów total found
Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 173 m²
Na sprzedaż w Peloponese maizonette o powierzchni 173 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 p…
$188,913
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Mieszkanie 2 pokoi w Laliotis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Na sprzeda? mieszkanie 68 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa si…
$171,203
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kiato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 367 m²
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 367 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednej syp…
$708,425
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maizonette 200 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$413,248
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kiato, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 100 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 2 sypialni…
$206,624
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maizonette 150 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$288,563
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Laliotis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 90 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, …
$354,213
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 162 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$413,248
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Laliotis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z je…
$365,621
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$366,020
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Miasto 105 m2 na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Dom znajduje się na 2 poziomach. Trz…
$314,205
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 196 m²
Na sprzedaż maizonette 196 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponese. Maisonette ma 2 pozi…
$212,528
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 302 m²
Na sprzedaż maizonette 302 m ² w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z j…
$480,602
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Laliotis, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica …
$326,166
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Willa w Kiato, Grecja
Willa
Kiato, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa 190 m2 na półwyspie Peloponese. Willa składa się z 4 sypialni,…
$684,930
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sikyona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sikyona, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/5
Na sprzedaż 50 m2 Apartament w Kiato, Corinthia, w doskonałej lokalizacji zaledwie 460 metró…
$65,282
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie w Kiato, Grecja
Mieszkanie
Kiato, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 66 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$116,560
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$389,634
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. 1 piętro …
$330,598
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiato, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 77 m kw we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje …
$171,203
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Laliotis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej kuchni, jede…
$649,390
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Laliotis, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Laliotis, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 245 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$649,390
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiato, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 104 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . Mies…
$425,055
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż maizonette 85 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poz…
$247,949
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Typy nieruchomości w Municipal Unit of Sikyona.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Sikyona, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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