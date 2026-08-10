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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Argos, Grecja

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2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/2
🏛 LOFT-apartament w samym sercu Aten - Neos Kosmos dzielnicy pod Golden VisaCena: 320.000 EU…
$365,577
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Rezydencja 7 pokojów w Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Rezydencja 7 pokojów
Municipality of Argos and Mykines, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Dwupiętrowy zabytkowy dom 188 mkw wraz z dwoma parterowymi sklepami.- Co? Obiekt znajduje …
$179,789
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Agencja
Sideris Real Estate
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Argos, Grecja

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