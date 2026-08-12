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Mieszkania na sprzedaż w Grecja

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3 474 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 7
🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa | Centrum Aten Opis Projektu Lokalizacja: K…
$382,038
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Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
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Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Wyróżnienie Cena promocyjna
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/4
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 43 m ² komfortowej powierzchni mieszkalnej, znajduje si…
$165,322
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Vista Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 73 m²
Na sprzeda? mieszkanie 73 m kw. na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje …
$288,284
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli 1200 metrów od plaży So…
$167,597
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$298,276
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$380,535
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Mieszkanie
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż mieszkanie 50 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$89,945
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$161,439
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 86 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 86 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$322,878
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 54 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 54 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$380,535
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż 52 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$192,574
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzedaż mieszkanie 29 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na szóst…
$134,775
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/3
Ten w pełni odnowiony 104 m2 apartament znajduje się na drugim piętrze w cichej dzielnicy mi…
$629,270
VAT
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Mieszkanie w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 50 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie - Herm…
$80,720
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$518,911
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$289,027
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 39 m²
Na sprzedaż mieszkanie 39 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż duplex 70 metrów kwadratowych na wyspie Kreta. Duplex znajduje się na 2 poziomac…
$206,896
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 49,8 metrów kwadratowych w jednym z najbardziej dynamicz…
$297,028
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 na wyspie Kreta. Apartament znajduje się na pierwszym piętrze i…
$183,779
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Apartament na sprzeda? 150 m2 na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje si…
$461,255
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzedaż mieszkanie 30 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? dwupoziomowa powierzchnia 100 metrów kwadratowych w Salonikach w budowie. Duplex…
$403,173
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 72 m²
Apartament na sprzedaż 72 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
$322,878
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Grecja.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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