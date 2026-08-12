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Domy na sprzedaż w Grecja

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Macedonia-Tracja
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4 991 obiekt total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
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Willa 6 pokojów w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa 6 pokojów
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2013Ilość pokoi: 6Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 2S…
$571,130
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Willa 5 pokojów w Polychrono, Grecja
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Willa 5 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2012Ilość pokoi: 5Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 3S…
$512,851
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Willa w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w dzielnicy Kassandra, Sani. Ta piękna rezydencja oferuje hojną przestrzeń w…
$1,10M
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Vista Estate
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Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Vista Estate
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Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
UP UP
Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Prywatny sprzedawca
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Dom wolnostojący w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek 65 m2 w Attica. Domek składa się z 2 sypialni, salonu z kuchn…
$322,878
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż imponująca willa z basenem w Hersonissos, Heraklion, Kreta Rzadka nieruchomość ł…
$1,85M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Dom 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Luksusowe wille z pięknym widokiem na morze znajdują się na wzgórzu przed morzem, na obrzeża…
$865,968
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Dom 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy dom położony jest 600 metrów od piaszczystej plaży w Kalyves. Istnieje prywatny ogród 3…
$202,272
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Nea Roda, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Roda, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Maizonette z fantastycznym widokiem na morze znajduje się w dzielnicy Koumitsa bech 800 metr…
$566,363
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$230,627
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dome…
$230,627
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Vamos, Grecja
Dom 2 pokoi
Vamos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ta nieruchomość na sprzedaż znajduje się w Vamos, Apokoronas, Chania, malowniczej i historyc…
$183,779
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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Grekodom Development
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Dom w Aegina, Grecja
Dom
Aegina, Grecja
Powierzchnia 92 m²
Niewykończona maisonette na sprzedaż z dużą działką w centrum Aeginy w pobliżu portu. Budyne…
$346,387
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
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Grekodom Development
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż 250 m2 w Gazi, Heraklion, Kreta W cichej i zielonej okolicy dużego Herakli…
$529,885
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Margarites, Grecja
Willa
Margarites, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Grekodom Development
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 230 m2 na wyspie Korfu. Na pierwszym piętrze znajduje się sal…
$1,50M
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Agios Mamas, Grecja
Dom 3 pokoi
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Dom znajduje się w okolicy całego roku żywy Agios Mamas wsi 850 metrów od plaży oznaczonej B…
$323,295
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Dom 3 pokoi w Fourka, Grecja
Dom 3 pokoi
Fourka, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Dom położony jest na przedmieściach wsi Fourka 2400 metrów od piaszczystej plaży. Dom zbudow…
$248,244
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Evia. Pierwsze…
$426,661
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 84 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 84 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$242,159
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Kontos, Grecja
Dom 2 pokoi
Kontos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 270 m²
Oddzielony dom 287 m2 w Grecji, Aegina, podobszar Agios Nektarios na sprzedaż.Dom ma 3 pozio…
$519,581
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Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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Typy nieruchomości w Grecja.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Grecja

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z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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