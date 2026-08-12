Programy imigracyjne w Grecja

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Zezwolenie na pobyt
Zezwolenie na pobyt w Grecja
Zezwolenie na pobyt w Grecja
Grecja Grecja
od
$5,702
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 2 miesięcy
Grecki program Visa Digital Nomad jest przeznaczony dla obywateli spoza UE, którzy pracują zdalnie dla zagranicznej firmy lub prowadzą własną działalność internetową poza Grecją.Program pozwala legalnie mieszkać w Grecji, podróżować do krajów Schengen i cieszyć się europejskim sposobem życia…
Agencja
Invest Cafe
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Zezwolenie na pobyt
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Grecja Grecja
od
$7,421
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 2 miesięcy
Zdobądź europejskie zezwolenie na pobyt poprzez inwestycje w nieruchomości w Grecji. INVEST CAFE towarzyszy klientom na każdym etapie: wybór obiektu, weryfikacja prawna, rejestracja transakcji, uzyskanie Złotej Wizy, otwarcie konta bankowego, wsparcie podatkowe i dalsze zarządzanie nieruc…
Agencja
Invest Cafe
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Zezwolenie na pobyt
Zezwolenie na pobyt w Grecja
Zezwolenie na pobyt w Grecja
Grecja Grecja
od
$291,563
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 3 miesięcy
Złoty Program Wizowy Minimalna inwestycja w nieruchomości mieszkalne lub komercyjne od 250.000 euro, po zakupie, można wynająć i zarobić dochód. Dokument pobytowy w Grecji pozwala na odwiedzenie ponad 187 krajów UE bez wizy. Po 5 latach możesz ubiegać się o stałe miejsce zamieszkani…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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