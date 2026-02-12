Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Agii Theodori, Grecja

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Willa w Agii Theodori, Grecja
Willa
Agii Theodori, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 150 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$254,502
Dom wolnostojący 6 pokojów w Agii Theodori, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Agii Theodori, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, …
$253,429
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 3 pokoi w Agii Theodori, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Agii Theodori, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż w Peloponezu maizonette 91 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z sa…
$218,871
NicoleNicole
Szeregowiec w Agii Theodori, Grecja
Szeregowiec
Agii Theodori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
Miasto 91 m2 na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pier…
$219,797
Mieszkanie 3 pokoi w Agii Theodori, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Agii Theodori, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 7 piętrze.…
$247,669
Mieszkanie 2 pokoi w Agii Theodori, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agii Theodori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 7/7
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m2 w Attica. Apartament znajduje się na ósmym piętrz…
$248,717
Turn KeyTurn Key
Mieszkanie 2 pokoi w Agii Theodori, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agii Theodori, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/1
For sale apartment of 52 sq.meters in Peloponnese. The apartment is situated on the 1st floo…
$247,669
Mieszkanie 1 pokój w Agii Theodori, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Agii Theodori, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/1
Apartament na sprzedaż o powierzchni 52 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$248,717
