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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Corinth, Grecja

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domy
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9 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica s…
$791,075
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 150 m kw we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż maizonette 85 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poz…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z j…
$519,512
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 251 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom o powierzchni 251 metrów kwadratowych w Peloponese. Parter skład…
$815,416
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 120 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Part…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na parterze. Składa si…
$233,250
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa si…
$814,689
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Piękne urządzone mieszkanie na plażyNa sprzedaż jest unikalny nowy apartament o powierzchni …
$335,837
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Parametry nieruchomości w Corinth, Grecja

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