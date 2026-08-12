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Magazyny na sprzedaż w Grecja

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Macedonia-Tracja
14
Kavala Municipality
13
Kawala
12
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15 obiektów total found
Magazyn 50 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 50 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Koń, Centrum: Na sprzedaż Sklep z dwoma poziomami. Parter 50 m2 i poddasze 50 m2 (przestrzeń…
$98,859
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Magazyn 200 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 200 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 200 m²
Kavala, Centrum: Na sprzedaż odnowiona piwnica Sklep 200 m2 elewacji na centralnej i najbard…
$210,306
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Magazyn 97 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 97 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 97 m²
Kavala, St. John: Sklep 100 m2 jest na sprzedaż na parterze. Składa się z 1 miejsca. Rok bud…
$94,638
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TekceTekce
Magazyn 128 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 128 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 128 m²
Sklep na sprzedaż w Center, Kavala w prefekturze Kavala za 170 000 € (nr oferty 889). Kolejn…
$178,760
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Magazyn 85 m² w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Magazyn 85 m²
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Powierzchnia 85 m²
Nieruchomość inwestycyjna. Wynajmowana z rentownością ponad 7% 2 lokale na parterze, które…
$136,077
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Magazyn 30 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 30 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Kavala, Byron: Na sprzeda? Sklep 30sq.m. w 45sq.m. dzia? ka elewacji w parterze budynku mies…
$87,251
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Magazyn 100 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 100 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Cavala, Centrum: DLA Sprzedam Kącik Centrum Sklep 100 m2 w Commercial Point. Składa się z pa…
$262,883
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Magazyn 38 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 38 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Kavala St. John: Na sprzedaż Sklep 38 m2 elewacji na parterze. Składa się z 2 pomieszczeń i …
$44,164
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Magazyn 600 m² w Nea Peramos, Grecja
Magazyn 600 m²
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 600 m²
Free, New Peramos: Sklep o powierzchni 600 m2 jest na sprzedaż w Nea Peramo. To jest na plaż…
$420,612
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Magazyn 55 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 55 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Kavala, Agios Georgios: Na sprzedaż Sklep 55 m2 elewacja na parterze. Składa się z 1 miejsca…
$45,216
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Magazyn 1 000 m² w Kirinides, Grecja
Magazyn 1 000 m²
Kirinides, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż autonomiczny budynek 2000 m2 na 5000 m2 działki na głównej drodze Kavalas- Drama…
$946,377
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Magazyn 72 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 72 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 72 m²
Sklep na sprzedaż w Ag. Jani, Kawala z prefektury Kavala za 65 000 € ( Nr listy ΝΠ374 ). Kol…
$68,349
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Magazyn 320 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 320 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 320 m²
Koń, Centrum: Na sprzedaż Sklep 320 m2 w piwnicy. Składa się z 1 miejsca i 1 WC. Jego wejści…
$94,638
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Magazyn 99 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 99 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 99 m²
Kavala, Centrum: Sklep jest na sprzedaż w bardzo centralnej części miasta o łącznej powierzc…
$131,441
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Magazyn 100 m² w Kavala Municipality, Grecja
Magazyn 100 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Kavala, Centrum: Na sprzedaż Sklep 100 m2 na parterze o 2 poziomach z indywidualnym ogrzewan…
$189,275
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Typy nieruchomości w Grecja.

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