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Hotele na sprzedaż w Grecja

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419 obiektów total found
Hotel 1 600 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 600 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Zante. Hotel ma jeden poziom. Is…
$3,01M
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Hotel 1 000 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel na sprzedaż w Heraklion Prefektura, Kreta - 1000 m2 z 20 Apartamenty & Prywatny basen …
$3,78M
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Hotel 1 000 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 000 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzeda?, hotel o powierzchni 1000 m kw., znajduje si? w South- West, w obszarze Agios Ge…
$2,89M
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TekceTekce
Hotel 300 m² w Dassia, Grecja
Hotel 300 m²
Dassia, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Pokoje do wynajęcia w malowniczej miejscowości na północy Korfu! Ta posiadłość nad morzem je…
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Hotel 360 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 360 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż budynek o powierzchni 360 m2 zbudowany na działce o powierzchni 2500 m2. Budynek…
$2,51M
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Hotel 600 m² w Nea Skioni, Grecja
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż przytulny minihotel na brzegu Morza Egejskiego. Hotel składa się z 3 pięter, lic…
$4,13M
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Grekodom Development
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Hotel 380 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 380 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż budynek o powierzchni 380 m2 na półwyspie Kasandra. Trzypiętrowy budynek składa …
$826,496
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Hotel 1 100 m² w Epano Elounda, Grecja
Hotel 1 100 m²
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż kompleks hotelowy "Aparthotel" o łącznej powierzchni 1100 m kw w Elounda. Komple…
$5,04M
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Hotel 420 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 420 m²
🏨 Seafront Hotel na sprzedaż - Neos Marmaras, Halkidiki Luksusowy hotel o powierzchni 420 m2…
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 200 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 1 200 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 1 200 m²
Na sprzedaż hotel 1200 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden poziom. Są: klim…
$2,66M
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Hotel w Potos, Grecja
Hotel
Potos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11377 - Hotel FOR SALE w Thasos Potos za 275.000 EUR. To 120.00 m kw. Hotel z…
$323,085
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Hotel 430 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 430 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż hotel o łącznej powierzchni 350 m2 W popularnej miejscowości wypoczynkowej Riwie…
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Hotel 360 m² w Loutra, Grecja
Hotel 360 m²
Loutra, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 360 m²
Kod własności: HPS4521 - Hotel FOR SPRZEDAŻ w cenie €650.000. Ten 360 m kw. umeblowany hotel…
$748,054
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Hotel 3 000 m² w Municipality of Festos, Grecja
Hotel 3 000 m²
Municipality of Festos, Grecja
Powierzchnia 3 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 3000 m2 położony na Krecie. Hotel oferuje 37 komfortowych po…
$7,67M
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Grekodom Development
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Hotel 700 m² w Kalyves Polygyrou, Grecja
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 14
Powierzchnia 700 m²
Kod własności: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou za €2.000.000. Ten 70…
$2,30M
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Hotel 648 m² w Makrygialos, Grecja
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecja
Powierzchnia 648 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 648 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Hotel ma 3 …
$826,496
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Hotel 386 m² w Neos Marmaras, Grecja
Hotel 386 m²
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż: pensjonat w Neos Marmaras, Halkidiki, o łącznej powierzchni 386 m2, pierwotnie …
$1,04M
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Hotel 240 m² w Kassandreia, Grecja
Hotel 240 m²
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 240 m²
Nowy wybudowany hotel znajduje się w jednej z najbardziej popularnych wiosek Kassandra 400 o…
$924,674
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Hotel 1 300 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 1 300 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 1 300 m²
DLA SPRZEDAŻY: HOTEL COMPLEX IN STALIDA, CRETE Przegląd właściwości: Ten aparthotel, zbudowa…
$1,71M
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Hotel 224 m² w Municipality of Sithonia, Grecja
Hotel 224 m²
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 224 m²
Na sprzedaż 1 / 3 hotelu Aparthotel na półwyspie Sitonia. Powierzchnia hotelu to 224 m2 i sk…
$885,531
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Grekodom Development
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Hotel 507 m² w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Hotel 507 m²
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 507 m²
Na sprzedaż hotel 507 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Hotel ma jeden poziom. Są: klimat…
$1,43M
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Agencja
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Hotel 580 m² w Sykia, Grecja
Hotel 580 m²
Sykia, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel położony w Sitonii, w pobliżu miejscowości turystycznej na Półwyspie Signo…
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Hotel 834 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 834 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 834 m²
Na sprzedaż hotel 834 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Wspan…
$1,42M
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Hotel 600 m² w Pistiana, Grecja
Hotel 600 m²
Pistiana, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż luksusowy mini hotel w pięknej wiosce w górach. Miejsce, które jest idealne na w…
$1,77M
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Hotel 2 500 m² w Municipality of Heraklion, Grecja
Hotel 2 500 m²
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 2 500 m²
Hotel 2,500 m2 z 73 Pokoje & Basen - Gouves, Kreta ✔️ Odległość od morza: 700 m ✔️ Odległoś…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
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Hotel 1 460 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 18
Powierzchnia 1 460 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma…
$2,60M
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Hotel 225 m² w Polygyros, Grecja
Hotel 225 m²
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Hotel ma 3 p…
$944,567
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Hotel 800 m² w Kassandra Municipality, Grecja
Hotel 800 m²
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 800 m²
Kod własności: HPS4426 - Hotel FOR SALE w Pallini Nea Skioni za €3.300.000. Ten 800 m ² umeb…
$3,80M
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Hotel 2 700 m² w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Hotel 2 700 m²
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 2 700 m²
Na sprzedaż hotel 2700 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Hotel ma 3 poziomy. Wspa…
$4,13M
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Hotel 580 m² w Korinos, Grecja
Hotel 580 m²
Korinos, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 580 m2 w regionie Riwiery Olimpijskiej. Budynek jest podziel…
$767,461
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Typy nieruchomości w Grecja.

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