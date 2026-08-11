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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Saronikos, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
W wspaniałym krajobrazie naturalnym, z panoramicznym widokiem na Zatokę Saroniczną i zaledwi…
$331,936
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Agencja
Sideris Real Estate
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Willa 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 327 m²
Liczba kondygnacji 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Saronikos, Grecja

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Luksusowe
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