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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Messini, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 8 pokojów w Messini, Grecja
Dom 8 pokojów
Messini, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
For sale, a 156m2 detached home in the beautiful town of Messini. The property is located in…
$184,553
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Dom 8 pokojów w Messini, Grecja
Dom 8 pokojów
Messini, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Sprzedaż domu jednorodzinnego, Messini, Agios Konstantinos, 200 metrów kwadratowych., I Sigm…
$238,833
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