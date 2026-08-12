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Wille w górach na sprzedaż w Cypr

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Pafos
150
Larnaka
21
Peyia
303
Ajia Napa
63
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22 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ten wybitny obiekt został zbudowany do bardzo wysokich specyfikacji i oferuje prywatność, mo…
$6,88M
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TekceTekce
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Willa w Moniatis, Cypr
Willa
Moniatis, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 905 m²
Luksusowa 6 sypialna willa na sprzedaż w Moniatis, Limassol, ustawiona na 3,861 m ² ziemi kr…
$4,62M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
Gotowi do wejścia. Overlooking Akamas & Latchi zatoka i powyżej równiny zapewnia swoje pogl…
$1,37M
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Willa w Parekklisia, Cypr
Willa
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Położony w imponującej 3.000m kw. dzielnicy mieszkalnej w otoczeniu zieleni i górskich krajo…
$931,101
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 571 m²
Elitarny projekt dwóch luksusowych domów w prywatnym i spokojnym obszarze Agios Tychonas, kt…
$3,59M
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
Gotowi do wejścia. Overlooking Akamas & Latchi zatoka i powyżej równiny zapewnia swoje pogl…
$1,37M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 571 m²
Elitarny projekt dwóch luksusowych domów w prywatnym i spokojnym obszarze Agios Tychonas, kt…
$3,59M
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Willa w Souni Zanatzia, Cypr
Willa
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 780 m²
Odkryj jeden z najlepszych prywatnych posiadłości Cypru w prestiżowej Souni- Zanakia. 7 sypi…
$5,59M
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Willa 4 pokoi w Mesa Chorio, Cypr
Willa 4 pokoi
Mesa Chorio, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and panoramic views, Mesa Chorio, Cyprus We offer vil…
$463,408
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Willa 6 pokojów w Limassol District, Cypr
Willa 6 pokojów
Limassol District, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 594 m²
Liczba kondygnacji 3
Konceptualny projekt willi wydaje się z wyprzedzeniem, zmuszając cię do odpoczynku jeszcze b…
$3,98M
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Willa 4 pokoi w Tala, Cypr
Willa 4 pokoi
Tala, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools close to the beach and the center of Paphos, Tala, Cyp…
$993,991
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Willa w Pervolia, Cypr
Willa
Pervolia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Willa 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Willa 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools and panoramic views, Kissonerga, Cyprus We offer …
$807,498
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Willa 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 5
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 2
Gated complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the marina, Polis, …
$1,22M
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with a panoramic view close to the beach, Peyia, Cyprus We offer quality …
$469,494
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Willa 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
Gated complex of villas with swimming pools and panoramic views in a prestigious area, Polis…
$533,072
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Willa 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Residential complex at 50 meters from the beach, Polis, Cyprus We offer modern houses with …
$502,247
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Willa 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Willa 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Cypr

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