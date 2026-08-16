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Wille na sprzedaż w Lakatameia, Cypr

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8 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Willa 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 200 m²
Luksusowa rezydencja z trzema sypialniami na sprzedaż w Chloraka - prowincja Pafos, o powier…
$489,919
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Willa w Lakatameia, Cypr
Willa
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
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Willa w Lakatameia, Cypr
Willa
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Chara Homes 33 — Modern Family Living in the Heart of Lakatamia Chara Homes 33 is an eleg…
$345,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Willa 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 200 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
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Willa 4 pokoi w Lakatameia, Cypr
Willa 4 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 180 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Protaras - prowincja Famagusta…
$489,919
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Willa 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Willa 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 183 m²
Semi-independent, luxurious three-bedroom mansion for sale in Polemidia - Limassol province,…
$490,445
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Willa 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
New house for sale in the area of Anthoupolis, Nicosia. The latest modern building material…
$308,618
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Willa 7 pokojów w Lakatameia, Cypr
Willa 7 pokojów
Lakatameia, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 890 m²
Liczba kondygnacji 3
For sale is an exclusive three-storey house built on two plots, in the construction of which…
$732,315
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