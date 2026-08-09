Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Yeri
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Yeri, Cypr

;
Willa Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 4 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa 3 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 164 m²
Luksusowa willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Mesogi - Pafos, o powierzchni 164 m2. zad…
$290,287
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Luksusowa rezydencja z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Mesa Chorio - Pafos z zada…
$296,919
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się