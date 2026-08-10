Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

;
Willa Usuwać
Wyczyść
77 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Willa 7 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,60M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 236 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych Li…
$2,15M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Luksusowy Ultra nowoczesna 4 sypialnia willa znajduje się w Agios Tychonas obszarze Limassol…
$3,72M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 387 m²
Wyjątkowa willa na wzgórzu w prestiżowym obszarze Agios Tychonas w Limassol, oferująca rzadk…
$3,40M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 737 m²
Luksusowe cztery sypialnie plus jeden, Villa w prestiżowych Agios Tychonas Hills jest dostęp…
$5,59M
Zostaw prośbę
Willa w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Willa
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta imponująca willa jest obecnie budowana w prestiżowej okolicy Ayios Tikhonas.…
$3,26M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 548 m²
Ta elegancka willa z pięciosypialnią w prestiżowej okolicy Agios Tychon oferuje doskonałe po…
$5,38M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami w prestiżowej okolicy Agios Tikhonas, blisko wszystkich …
$2,16M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa, która jest w budowie, w prestiżowej dzielnicy Agi…
$1,14M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 312 m²
Ta przestronna willa znajduje się w zamkniętym kompleksie mieszkalnym, który składa się z 8 …
$3,04M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż jest oszałamiająca willa oddzielona znajduje się w pożądanym obszarze Agios Tych…
$1,72M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy projekt, nowa lokalizacja!Ten nowy projekt znajduje się w jednym z najbardziej popularn…
$862,634
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 209 m²
Odkryj współczesny luksus mieszkający w prestiżowej okolicy Agios Tychonas. Ta wyjątkowa wil…
$1,98M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 571 m²
Elitarny projekt dwóch luksusowych domów w prywatnym i spokojnym obszarze Agios Tychonas, kt…
$3,59M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Niezrównany projekt w doskonałej lokalizacji miasta Ten współczesny projekt jest unikalny w…
$785,973
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Opis własności Odkryj tę elegancką i wyjątkowo przestronną willę z 4 sypialniami, doskonale…
$3,42M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Usytuowany w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na wzgórzu Agios Tychonas, ten wyjątko…
$3,75M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ta willa znajduje się na wysokości 4,920 m ² w prestiżowej części Agios Tychonas, na szczyci…
$3,67M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 022 m²
W prestiżowych wzgórzach Agios Tychonas znajduje się niezwykła willa offplan, która redefini…
$5,70M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa, która jest obecnie w budowie w prestiżowej dzieln…
$903,434
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Doświadcz wzmożonego życia przybrzeżnego w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszk…
$1,98M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa jednoosobowa o przestronnej powierzchni 221 m2. Obiekt jest ob…
$1,40M
Zostaw prośbę
Willa w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Willa
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: oszałamiająca willa w pięknej okolicy Ayios Tikhonas. Ta przestronna willa nier…
$3,85M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Na sprzedaż luksusowa willa w budowie, znajduje się w prestiżowej okolicy Ayios Tikhonas. Te…
$4,65M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Ta nowoczesna willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas i oferuje wyjątkowe …
$1,77M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami w prestiżowej okolicy Agios Tikhonas, blisko wszystkich …
$2,16M
Zostaw prośbę
Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Luksusowa willa w prestiżowej okolicy Agios Tychonas. 5 sypialni, 4 łazienki, 2 kuchnie, 2 m…
$3,57M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się